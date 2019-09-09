На встрече Путина и главы «Газпрома» зашла речь о Ямале

Владимир Путин (на фото слева) встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на встрече с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером 9 сентября обсудил вопрос поставок ямальского газа в Китай. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Докладывая о состоянии дел в госкорпорации, Миллер сообщил, что компания совместно с китайскими партнерами изучает возможные варианты поставок газа в Поднебесную с Сахалинского добычного центра.

«В этой связи я просил бы вас вернуться к теме, которую мы неоднократно обсуждали и с вами, и с китайскими друзьями, имею в виду возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края. Посмотрите, пожалуйста, еще и на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию», — сказал Путин.

Президент добавил, что этот маршрут вызывает трудности: «Знаю, что там маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнеры к этому тоже склоняются. Прошу вас этот вопрос изучить и мне доложить».

Корпорация обладает множеством дочерних предприятий в регионах УрФО. На Ямале работают филиалы «Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром добыча Уренгой», «Газпром добыча Надым» и другие.