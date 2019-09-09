Министр спорта РФ объяснил, почему Кубок мира по шахматам проходит в Югре

Павел Колобков назвал Югру примером для других регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ханты-Мансийске стартует Кубок мира по шахматам. Министр спорта РФ Павел Колобков, в эти дни находящийся в Югре, объяснил, почему соревнования проходят именно в здесь.

«За последние десять лет, в Югре прошли крупные соревнования международного уровня среди спортсменов разных возрастов. Наверное, по количеству занимающихся этим видом спорта Югра является лидером в России», — заключил Колобков.

Министр добавил, что Югра является шахматным регионом и примером для других территорий России. Ханты-Мансийск принимает Кубок мира уже в пятый раз. Организаторы рассказывают, что участие в этом турнире примут 128 шахматистов из 47 стран. Первые игры начнутся 10 сентября, а закроется турнир 4 октября в Югорской шахматной академии. Призовой фонд, который предстоит разыграть спортсменам, в этом году составляет 1,6 млн. долларов. Финалисты Кубка мира в Ханты-Мансийске примут участие в турнире претендентов 2020 года. Его победитель сыграет в матче с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном.

Ранее «URA.RU» писало, что в также готовятся к проведению Всемирной шахматной олимпиады, которая пройдет в Ханты-Мансийске в августе 2020 года. К ее началу в столице Югры построят новую олимпийскую деревню.