Главный врач ХМАО решился на эксперимент, который понравится югорчанам

Алексей Добровольский в прямом эфире ответит на вопросы жителей Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в прямом эфире ответит на вопросы югорчан. Об этом «URA.RU» рассказали в депздраве регионального правительства.

«Подобная практика общения у нас принята давно, в прямые эфиры выходят самые разные врачи: педиатры, офтальмологи, терапевты, но Добровольский сам никогда не принимал в этом непосредственного участия. Для него это своего рода дебют. Никакого блока на темы нет, спрашивать жители могут что угодно», — добавили в депздраве ХМАО.

Трансляция пройдет в социальной сети «ВКонтакте», в сообществе «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра». Как объясняли организаторы, глава депздрава выйдет в прямой эфир из поселка Бобровский Ханты-Мансийского района. Сначала Добровольский проведет экскурсию по местному фельдшерско-акушерскому пункту, который в рамках нацпроекта «Здравоохранение» ждет глубокая модернизация, а затем приступит к общению с югорчанами в прямом эфире. В департаменте здравоохранения добавили, что Добровольский ответит также и на заранее собранные в соцсетях вопросы

Ранее «URA.RU» писало, что практика прямых эфиров с первыми лицами региона положительно оценена губернатором Комаровой, она сама активно использует этот формат общения. Так, прошлый большой онлайн глава региона провела в Сургуте, где поставила задачу благоустроить все дворы в муниципалитетах Югры к 2024 году.