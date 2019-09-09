Кадыров признался, почему его не любят на Западе

Рамзана Кадырова не любят на Западе из-за его отношения к своей вере Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Европа не любит главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, потому что он действует исходя из интересов «своего народа и веры». Об этом он рассказал в ходе прямого эфире в своем Instagram.

«Я защищаю свою республику, свой народ и веру. И поэтому я горжусь, что нахожусь в этих списках», — заявил Кадыров. Он также добавил, что находится под всеми санкциями, которые только были созданы Западом, но ему это нравится. «Приятно, когда у тебя враги только из-за того, что ты за справедливость», — подчеркнул глава Чечни.

Запрет на въезд в какую-либо страну не пугает Кадырова, так как он сам туда не хочет. И хотя он был только один раз в Германии, его больше привлекают чеченские, кавказские горы. «Туда я хочу. Там отдыхает тело и голова», — заключил политик.

Как писало ранее «URA.RU», Рамзан Кадыров попал в санкционный список США. Они были введены в рамках закона Магнитского, который был утвержден семь лет назад. Документ разрешает вводить индивидуальные санкции в отношении лиц, причастных к смерти аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, обвиненного в России в неуплате налогов и скончавшегося в СИЗО. Сам Кадыров считает, что попал в список из-за того, что говорит правду, напоминает агентство Nation News. В этой связи Вашингтон назвал Москву «национальной угрозой США», передает «Пятый канал».