Правительство обещает не допустить роста цен на продукты в России

Введение в России новых штрафов за нарушение техрегламентов не должно привести к росту цен на продукты питания. Соответствующее заявление сделало министерство промышленности и торговли РФ.
«Введение оборотных штрафов за нарушение технических регламентов не приведет к росту цен у ретейлеров, штрафы затронут только недобросовестных производителей», — рассказал ТАСС замглавы федерального ведомства Виктор Евтухов.
По словам высокопоставленного чиновника, идея министерства состоит в том, чтобы снизить долю небезопасных товаров на российском рынке. Техрегламенты принимаются в целях защиты жизни или здоровья граждан, охраны окружающей среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей. Таким образом, заявления о возможном росте цен в связи с введением новых штрафов, в Минпромторге считают необоснованными.
Ранее производители предупредили о риске роста цен на продукты в России. Причиной этого называлась как раз идея Минпромторга ввести оборотные штрафы за производство и продажу продуктов, не соответствующих требованиям техрегламентов.
До этого «URA.RU» писало о том, что за полгода (с января по июнь) в России продукты подорожали на 3%, а в Евросоюзе на 1,9%, говорится в отчете Росстата. Заметнее всего рост цен в РФ оказался на фрукты, овощи и хлеб. Статистическая служба указывает, что цены на фрукты выросли за минувшие полгода на 11,5%, тогда как в ЕС рост составил 2,8%. Такая же картина и с овощами: в РФ рост 4,8%, а в ЕС — 2,9%. Крупы, хлебобулочные изделия на территории нашей страны стали продаваться дороже на 5,1%, а в Европе лишь на 1,4%.