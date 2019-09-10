09 сентября 2019

Лукашенко предложил сделать Минск столицей США. ВИДЕО

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Лукашенко, лукашенко александр
По мнению президента Белоруссии, легкоатлетические соревнования в 2021 году также должны пройти в МинскеФото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил сделать Минск столицей Соединенных штатов Америки. Свое заявление белорусский лидер сделал на церемонии открытия соревнований по легкой атлетике между командами США и Европы на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске.

«Через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки», — произнес Лукашенко в ходе приветственной речи. При этом президент пояснил: встреча в 2021 году должна пройти в США, поэтому «с Дональдом Трампом мы договоримся».

Лукашенко напомнил, что стадион «Динамо», где пройдут соревнования, в свое время выступал площадкой для аналогичной встречи в формате СССР — США.

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