По мнению президента Белоруссии, легкоатлетические соревнования в 2021 году также должны пройти в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил сделать Минск столицей Соединенных штатов Америки. Свое заявление белорусский лидер сделал на церемонии открытия соревнований по легкой атлетике между командами США и Европы на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске.
«Через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки», — произнес Лукашенко в ходе приветственной речи. При этом президент пояснил: встреча в 2021 году должна пройти в США, поэтому «с Дональдом Трампом мы договоримся».
Лукашенко напомнил, что стадион «Динамо», где пройдут соревнования, в свое время выступал площадкой для аналогичной встречи в формате СССР — США.