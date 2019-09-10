09 сентября 2019

Сельские пенсии сохранят при переезде в город

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
10-летие ООО
Отработав в деревне 30 лет, можно получать получать пенсию на 25% процентов большеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Повышенную пенсию смогут получать не только проработавшие 30 и более лет жители сел, но и те, кто после выхода на заслуженный отдых решил переехать в город. С такой инициативой выступили депутаты Законодательного собрания Алтайского края.

«Предлагается платить надбавку к пенсии всем, кто имеет длительный стаж работы на селе вне зависимости от того, где люди живут в старости», — сообщает «Российская газета». По мнению инициаторов изменений, неважно, где проживает пенсионер, важно в каких условиях он свою пенсию зарабатывал. Тем более, что переезд зачастую связан с объективными и не зависящими от человека обстоятельствами.

Согласно действующему законодательству, продолжающие жить в сельской местности после выхода на пенсию труженики села сейчас получают надбавку в размере 25% к фиксированной выплате страховой пенсии по старости и инвалидности. Этой надбавки граждане лишаются, если переезжают на постоянное место жительства в город.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...