Сельские пенсии сохранят при переезде в город

Отработав в деревне 30 лет, можно получать получать пенсию на 25% процентов больше Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Повышенную пенсию смогут получать не только проработавшие 30 и более лет жители сел, но и те, кто после выхода на заслуженный отдых решил переехать в город. С такой инициативой выступили депутаты Законодательного собрания Алтайского края.

«Предлагается платить надбавку к пенсии всем, кто имеет длительный стаж работы на селе вне зависимости от того, где люди живут в старости», — сообщает «Российская газета». По мнению инициаторов изменений, неважно, где проживает пенсионер, важно в каких условиях он свою пенсию зарабатывал. Тем более, что переезд зачастую связан с объективными и не зависящими от человека обстоятельствами.

Согласно действующему законодательству, продолжающие жить в сельской местности после выхода на пенсию труженики села сейчас получают надбавку в размере 25% к фиксированной выплате страховой пенсии по старости и инвалидности. Этой надбавки граждане лишаются, если переезжают на постоянное место жительства в город.