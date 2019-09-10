В России выросли цены на полеты в экономклассе

За первые восемь месяцев 2019 года цены выросли на 24% Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В России значительно повысились цены на полеты в экономклассе. Соответствующие данные содержатся в отчете Росстата.

«Средняя стоимость авиабилета в экономклассе в РФ за восемь месяцев текущего года выросла на 24,1%. Рост цен стал самым высоким с 2008 года», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики. Отмечается также, что в августе стоимость билетов всегда находится на пике, после они дешевеют до декабря. Крупные агрегаторы уже отметили снижение цен на авиабилеты в России, не исключено, что в ближайшее время оно станет еще более заметным.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил о том, что рост цен на авиабилеты в России, на который недавно обратил внимание президент страны Владимир Путин, можно и нужно пытаться сдерживать. Дитрих заявил, что его ведомство приложит все усилия для того, чтобы цены на авиабилеты в России не росли выше уровня инфляции. Эта ситуация находятся в зоне особого внимания Минтранса. Высокопоставленный чиновник отметил, что министерство проводит переговоры с авиакомпаниями для выработки мер по сдерживанию роста цен.