Россия и Украина собираются провести новый обмен заключенными

Россия готова выдать Украине еще несколько заключенных, выдачи которых эта страна давно добивается Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Россия и Украина в ближайшее время могут вновь провести обмен заключенными. Предварительный список участников обмена пока не разглашается.

«Сейчас на высоком уровне активно ведутся переговоры относительно последующих освобождений наших граждан, которые в настоящее время находятся в России и в Крыму», — заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала «Громадское». На вопрос журналиста о конкретных фамилиях Денисова прямо отвечать не стала, пояснил, что точный список возможных участников нового обмена еще формируется. «Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать», — добавила она.

7 сентября Россия совершила обмен задержанными и заключенными с Украиной в формате «35 на 35». На родину вернулся россиянин, главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Другие имена власти пообещали озвучить позднее. Украина в свою очередь получила моряков, участвовавших в конфликте в Керченском проливе, а также кинорежиссера Олега Сенцова, которого обвиняли в терактах в Крыму. Украинский лидер Владимир Зеленский лично поприветствовал освобожденных, а вот президент РФ Владимир Путин этого не сделал. Позднее в Кремле объяснили подобное поведение главы государства.