Москалькова предложила договор с Киевом, прекращающий уголовное преследование россиян

Москве и Киеву следует заключить соглашение, позволяющее на паритетных началах прекращать уголовное преследование россиян и украинцев. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения <…> о прекращении уголовного преследования на паритетных началах», — говорится в комментарии Москальковой на ее официальном сайте.
По словам омбудсмена, состоявшийся накануне обмен заключенными между Россией и Украиной стал большим шагом к улучшению отношений двух стран. Однако несмотря на успех, работу в этом направлении необходимо продолжать, потому что на Украине продолжают удерживаться другие россияне, отметила Москалькова.
Москва и Киев обменялись заключенными по формуле «35 на 35» 7 сентября. Самолеты с освобожденными россиянами и украинцами приземлились в аэропортах Внуково и Борисполь около 13:45 по московскому времени, напоминает телеканал 360.
Возвращению россиян на родину предшествовал указ президента Украины Владимира Зеленского о помиловании. В документе, как уточняет VSE42.RU, были перечислены фамилии не менее 12 осужденных граждан РФ.