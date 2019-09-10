Мэр Челябинска объявила об отставке и назначении в администрации

Наталья Котова озвучила кадровые решения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио мэра Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании 10 сентября объявила об отставке председателя комитета по имуществу и земельным отношениям и земельным отношениям (КУИЗО) Сергея Чигинцева. Начальником управления капстроительства с 9 сентября назначен Василий Беспалов, передает корреспондент «URA.RU».

«Надеюсь, теперь у меня больше не будет вопросов к управлению», — добавила Котова. Бывший руководитель УКС Евгений Пашков был уволен за срыв поручений по нацпроекту «Дошкольное образование», связанных со строительством детского сада в Центральном районе.

Беспалов закончил ЮУрГУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал учетчиком, мастером участка, инженером по надзору, госинспектором в минстрое и инспектором главного контрольного управления. Его последнее место работы — замдиректора МКУ «Челябстройказчик».

Чигинцев уволился 5 сентября, поблагодарив Котову за совместную работу. Его обязанности исполняет замглавы КУИЗО Светлана Шавлова.

С момента назначения Котовой врио главы города, в мэрии Челябинска прошла целая серия отставок. Почти все они инициированы новым руководителем. По собственному желанию ушел только вице-мэр Игорь Лопаткин.