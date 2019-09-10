В пермском штабе Навального идут обыски

За координатором местного штаба Навального Сергеем Уховым следят силовики Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В пермском офисе штаба Навального проходят обыски, силовики пришли домой и к местным сторонникам оппозиционера. Об этом говорится в twitter-аккаунте пермского штаба.

«Около штаба стоит следственный комитет, скоро будет обыск. Обыск проводится у [сторонника] Юры Боброва, СОБР так же следит за [местным координатором] Уховым Сергеем в подъезде», — сообщил «Штаб Навального в Перми». Обыски также прошли в штабах Навального в Уфе и Самаре, передает телеканал «Дождь».

По состоянию на 10 часов 10 сентября офис штаба Навального в Перми на улице Николая Островского, 15а закрыт, никаких сотрудников правоохранительных органов рядом нет, передает корреспондент «URA.RU».

В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю сообщили «URA.RU», что не комментируют ситуацию. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю пообещали уточнить информацию. В пресс-службе ФСБ сообщили агентству, что их сотрудники к представителям местного штаба Навального не приходили.