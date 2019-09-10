Челябинцу, расстрелявшему из обреза экс-куратора областных силовиков, предъявили обвинение

Пострадавший уже две недели находится в реанимации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ивану Дегтяреву, тяжело ранившему выстрелом из обреза бывшего замначальника Главного управления по взаимодействию с правоохранительными и военными органами правительства Челябинской области Николая Ярового, предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщили «URA.RU» в следственном управлении СКР по региону.

«67-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, — заявили в пресс-службе ведомства. — Потерпевший остается в реанимационном отделении больницы». Как пояснил «URA.RU» источник в окружении пострадавшего, тот перенес две операции: обрез двустволки был заряжен картечью, и часть заряда пришлась в живот — это существенно осложнило лечение.

Выстрел прозвучал 28 августа в правлении садового товарищества «Меридиан», где вышедший на пенсию чиновник работал председателем. Когда по его инициативе судебные приставы снесли пристрой, самовольно возведенный 67-летним стрелком на общей земле, тот пришел к Яровому с оружием.

Скорую в «Меридиан» вызвали приехавшие на сигнал тревожной кнопки охранники ЧОП «Витязь», после чего еще час вместе с полицейскими уговаривались сдаться спрятавшегося на своем участке с обрезом огородника. Сейчас «садовый стрелок» находится в СИЗО.