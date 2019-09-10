Жители ХМАО вынуждены защищать уникальный кедровый бор от браконьеров

«Гости» из соседних областей лишают местных жителей львиной доли дикоросов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители поселка Тундрино Сургутского района вынуждены самостоятельно защищать кедровый бор, которым окружены их дома. По словам местных жителей, они устраивают пешие патрули и выгоняют браконьеров за варварский способ добычи дикоросов.

«Привлечь этих людей к какой-то ответственности практически невозможно. Поэтому наши мужики, когда узнают, что снова приехали незваные гости, идут к ним на разговор и очень просят не калечить деревья», — рассказала «URA.RU» староста поселка Наталья Ушакова.

Кедровый бор относится к категории особо охраняемых защитных лесов. Сбор дикоросов там разрешен, но, как рассказывает староста села, браконьеры делают это агрессивным способом. «Они устанавливают на кедры автоматические колотилки, так называемые „кедротрясы“, от которых земля в радиусе тридцати метров трясется, кора с кедров слетает», — добавляет Ушакова

Глава поселения Виктор Самсонов добавляет, что приезжают браконьеры из Тобольска, Алтайского края, Новосибирска и Омской области. После их визитов практически не остается кедровых шишек, на сдаче которых зарабатывают и местные жители. «Обычный человек за день может собрать пять-шесть мешков, а браконьеры уезжают с десятками мешков, оставляя после себя только мусор», — рассказывает Самсонов.

Источники в правоохранительных органах рассказали «URA.RU», что законным способом повлиять на браконьеров практически невозможно — такой сбор не является противозаконным. На условиях анонимности местные жители рассказали «URA.RU», что если в следующем году ситуация не исправится, встречать браконьеров они будут с ружьями.