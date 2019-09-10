Алексей Вихарев уверен, что выявленные ошибки необходимо исправить перед началом работы над бюджетом-2020 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бюджет Екатеринбурга на 2019 год исполняется с отставанием от графика в связи с ошибками и недостатками в работе руководителей структурных подразделений администрации города.

Как сообщил «URA.RU» председатель комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению Алексей Вихарев, за шесть месяцев текущего года доходная часть документа исполнена на 45% (20,7 миллиарда рублей), расходная — на 36,9% (18,3 миллиарда рублей). Наибольшее отставание наблюдается по разделам «Образование» (34,3%), «Охрана окружающей среды» (25,4%) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (17,1%).

«Деньги в городской казне есть, но они с отставанием осваиваются, лежат без движения на счётах Администрации. Это плохо», — констатирует Алексей Вихарев. По мнению депутата, одной из причин происходящего является нерасторопность ключевых подразделений мэрии, являющихся главными распорядителями бюджетных средств: «Они не только тянут с освоением денег, но и недостаточно энергично отыгрывают конкурсы на выполнение хозяйственных работ. А, значит, не выполняют указания главы города, который с первых дней работы призвал подчиненных ускориться с конкурсами».

Алексей Вихарев выразил надежду, что глава Екатеринбурга соответствующим образом оценит работу подчиненных. Сделанные им объективные выводы будут использованы в ходе подготовки проекта бюджета муниципалитета на 2020 год. «Екатеринбургу не дадут дополнительных средств, если увидят, что мы не рачительные хозяева», — уверен председатель комиссии. «Люди нас не поймут, если мы не сможем все возможные до последнего рубля средства получить и направить на в благоустройство, здравоохранение и транспорт».