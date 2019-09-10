Зауральцы поддержали реформу по сокращению чиновников

Реформу, которая приведет к значительному сокращению чиновников в Курганской области, начнут с Петуховского и Макушинского районов. Жители этих муниципалитетов уже поддержали проведение реформы, сообщается на официальном сайте региональной ассоциации «Совет муниципальных образований».
«В этих районах опрошено более 1,5 тысячи жителей. Значительная часть опрошенных жителей позитивно оценили перспективу преобразования муниципального района в муниципальный округ: в Петуховском муниципальном районе — 83,7%, в Макушинском муниципальном районе — 80,1%», — говорится в сообщении. В ассоциации отмечают, что опрос носил неформальный характер.
По данным «URA.RU», опрос проводили в единый день голосования 8 сентября возле избирательных участков. Петуховский и Макушинский районы выбраны как одни из самых депрессивных муниципалитетов области. Преобразования могут начаться уже в октябре.
Ранее «URA.RU» сообщало о проекте врио губернатора Вадима Шумкова по созданию новых единиц территориального деления — муниципальных округов. «Модель такая. Есть глава единого муниципального округа. Если в районе есть город, будет зам по вопросам городского значения. Все остальное — отдел образования, бухгалтерия, дорожники — общее», — пояснял он. Позже глава Щучанского района Петр Чикишев заявлял агентству, что эта реформа повлечет значительное сокращение чиновников. Он также отмечал, что «обкатать» ее планируют на Петуховском и Макушинском районах.