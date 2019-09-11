Депутаты ХМАО проигнорировали рекомендацию правительства работать бесплатно

Югорские депутаты отказались работать бесплатно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Муниципальные думы в ХМАО массово проигнорировали рекомендацию о переходе работы народных избранников на неоплачиваемую основу. Об этом «URA.RU» сообщил источник в югорском правительстве.

По словам собеседника агентства, несмотря на настоятельную рекомендацию окружных властей, при верстке муниципальных бюджетов на следующий год думы остались на бюджетном обеспечении. «Ранее департамент внутренней политики в качестве рекомендаций направил в МО информацию о необходимости сократить число думских работников, в частности — отказаться от оплачиваемых из бюджета ставок замов председателей дум. Сейчас выясняется, что мунципипалы проигнорировали это поручение регионального блока. Какие будут последствия, неизвестно», — резюмирует инсайдер.

Ранее в депсвязей ХМАО сообщали, что по закону на постоянной основе в муниципальных думах могут работать не более 10% депутатов от установленной численности, а если численность представительного органа муниципального образования составляет менее десяти человек — один депутат.

В настоящее время в Югре существует различная практика. Так, в пяти городах и районах из 22 председатели представительных органов исполняют полномочия на непостоянной (неоплачиваемой) основе: Белоярский район, Лангепас, Нижневартовский район, Нягань, Октябрьский район. И только в половине городов и районов (12) есть заместители председатели дум, которые получают зарплату из бюджета.

Муниципальным депутатам Югры было рекомендована перейти на неоплачиваемую работу после череды громких скандалов, когда в Пыть-Яхе председатель думы Олег Шевченко и его заместитель Алексей Бятиков назначили сами себе премии в 400 тыс. рублей.