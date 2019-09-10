Шумков назвал главную проблему чиновников Курганской области

Представители власти должны «служить людям», а не жаловаться на жизнь и «писать друг другу письма», считает губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«[У должностных лиц в Курганской области] привычка измерять свою работу не конкретным результатом, а описанием бесконечных и бессмысленных процессов. Вместо того, чтобы четко и качественно заниматься своей работой, по привычке начали писать друг другу бесконечные письма и запускать все это по „карусели“, ожидая такие же бессмысленные ответы», — написал на своей странице во «ВКонакте» Шумков.
Губернатор отметил, что ситуация в регионе действительно во многих вопросах непростая, а средств на выполнение полномочий у представителей власти часто нет. При этом Шумков уточнил, что все средства уходят на содержание чиновников. «Средств на выполнение своих полномочий вообще нет, все уходит на содержание самих органов власти. <…>. И зачем народу такая власть, которой количественно много, но качественного влияния на их жизнь она не оказывает», — задается вопросом политик.
Шумков считает, что ситуацию решат изменения в федеральный закон, которые уже подписал президент РФ Владимир Путин. Нововведения позволят сократить количество чиновников и помогут создать систему, «при которой [будет] минимум начальников и максимум тех, кто оказывает конкретную услугу, не добавляя 100% к стоимости этой услуги», уверен губернатор.
Реформу, которая приведет к значительному сокращению чиновников в Курганской области, начнут с Петуховского и Макушинского районов. Эти муниципалитеты уже поддержали инициативу.