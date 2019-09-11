Счетная палата рассказала о провале госпрограмм и бюджетных нарушениях на 426 млрд рублей

Счетная палата обнаружила нарушения на 426 миллиардов рублей при исполнении бюджета за 2018 год. Кроме того, орган контроля не нашел за этот период ни одной высокоэффективной госпрограммы.
«Объем нарушений, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд рублей, или на 22,1%», — сообщается в отчете Счетной палаты. Больше всего нарушений ведомство выявило при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению государственными учреждениями — 73,6 млрд рублей.
Также в отчете говорится о качестве государственных программ. 21 программа получила средний уровень эффективности, еще 7 — низкий. Ни одна госпрограмма за 2018 году не была признана высокоэффективной.
Помимо этого, в отчете указано, что в 2018 году российский бюджет не был дефицитным впервые с 2011 года. Профицит составил 2,74 трлн рублей, что превосходит показатель, установленный в законе о бюджете, на 28,2%.