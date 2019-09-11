В Крыму построят уникальные военные корабли для российского флота

Корабли смогут перевозить более 10 вертолетов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Два российских универсальных десантных корабля планируют заложить на судостроительном заводе «Залив» в Крыму. Корабли получат большую камеру для десантных катеров и смогут перевозить более 10 вертолетов. Об этом рассказали источники в кораблестроительной отрасли.

«Два УДК водоизмещением до 15 тысяч тонн впервые в истории России планируется заложить на судостроительном заводе „Залив“ в Керчи в 2020 году», — передает агентство ТАСС со ссылкой на источник

По плану, флот получит головной корабль до завершения текущей госпрограммы вооружения — к концу 2027 года. Разработка технического проекта по новым кораблям сейчас на финальной стадии, контракт на постройку подпишут в ближайшие месяцы.

Ранее Россия отказалась строить собственные вертолетоносцы для военно-морского флота. При этом глава Минпромторга тогда уточнил, что покупка кораблей не планируется за рубежом.