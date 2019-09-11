Свердловская власть составляет списки кандидатов на «Выборы-2021»

Сергей Бидонько подтвердил, что потенциальные кандидаты проявляют активность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Свердловская власть получила списки кандидатов, намеревающихся участвовать в выборах в Госдуму и Заксобрание в 2021 году. Как утверждает инсайдер в обладминистрации, информация носит предварительный характер и будет уточняться уже запущенной политическим блоком администрации социологией.

О наличии списков кандидатов вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько пока не распространяется, а вот предварительную подготовку к будущей кампании в разговоре с журналистом «URA.RU» подтвердил.

«Мы уже смотрим на используемые технологии, которые будем применять в 2021 году, когда у нас будут масштабные выборы. Потенциальные кандидаты в Госдуму и Заксобрание начали ходить достаточно давно, несколько месяцев как. Интересует отношение к ним с точки зрения их перспектив на 2021-й год. Я говорю всем: мы к подавляющему большинству относимся с уважением и готовы поддерживать. Если ты работаешь, с народом встречаешься, люди тебя уважают — какое у нас основание тебя не поддерживать? А если пять лет проспал, зачем тебя поддерживать?» — объяснил вице-губернатор.

В Единый день голосования 8 сентября в Свердловской области состоялось девять избирательных кампаний — был «разыгран» 41 депутатский мандат. Из них 32 мандата получила «Единая Россия» (78,05%, в том числе мандаты депутата Госдумы и Заксобрания), семь мандатов получили самовыдвиженцы (17,07%), два мандата — КПРФ (4,88%).