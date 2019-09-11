Кремлевский врач предупредил о последствиях штрафов для больниц

Введение штрафов для государственных больниц за нарушение порядка оказания медпомощи — правильная инициатива, но она может привести к падению уровня зарплат специалистов. Таким мнением в разговоре с «URA.RU» поделился экс-глава Кремлевской больницы Александр Мясников.
«Инициатива теоретически правильная, но как она будет применяться на практике — вопрос. С одной стороны, это будет подстегивать руководителей [больниц] к правильным действиям, а с другой — они в силу обстоятельств начнут изворачиваться», — предположил он.
Также специалист напомнил, что больницы получают средства из Фонда обязательного медицинского страхования и они ограничены. «Мы [руководители] на эти деньги кормим больных, выплачиваем зарплаты и платим за коммунальные услуги. Если вы меня оштрафуете, то у меня не будет денег на зарплаты и лекарства», — рассуждает Мясников.
Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что Минздрав планирует предоставить Росздравнадзору возможность взыскания штрафов с больниц за несоответствующий стандартам уровень медобслуживания. Предполагается, что размеры штрафов будут устанавливаться в диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей.