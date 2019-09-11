Минздрав накажет больницы за некачественное лечение россиян

Минздрав предлагает наказывать государственные больницы денежными штрафами за нарушение порядка лечения россиян. Ведомство хочет дать Росздравнадзору возможность взыскивать деньги с медучреждений.
«Минздрав планирует штрафовать государственные больницы и клиники за несоответствие требованиям, которые охватывают все этапы взаимодействия с пациентом: от первичного осмотра до выписки и установления инвалидности», — сообщает «
При этом документ предполагает, что штрафы будут применяться не всегда. Чтобы избежать наказания, больницам надо будет доказать, что их руководители ранее обращались в вышестоящие органы с предложениями о доработке моментов, из-за которых клинику хотят оштрафовать.
Законопроект с соответствующим предложением размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ был разработан по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, написано в пояснительной записке.