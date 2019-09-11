Минздрав накажет больницы за некачественное лечение россиян

В случае нарушения больница будет платит от 10 до 20 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Минздрав предлагает наказывать государственные больницы денежными штрафами за нарушение порядка лечения россиян. Ведомство хочет дать Росздравнадзору возможность взыскивать деньги с медучреждений.

«Минздрав планирует штрафовать государственные больницы и клиники за несоответствие требованиям, которые охватывают все этапы взаимодействия с пациентом: от первичного осмотра до выписки и установления инвалидности», — сообщает « Коммерсант» . Инициатива ведомства предполагает, что Росздравнадзор сможет выписывать клиникам штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, если обнаружит, что качество лечения не соответствует необходимым требованиям.

При этом документ предполагает, что штрафы будут применяться не всегда. Чтобы избежать наказания, больницам надо будет доказать, что их руководители ранее обращались в вышестоящие органы с предложениями о доработке моментов, из-за которых клинику хотят оштрафовать.

Законопроект с соответствующим предложением размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ был разработан по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, написано в пояснительной записке.