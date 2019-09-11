Краевые власти уверяют, что оставшимся без гаражей пермякам заплатят Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жители Перми, которые лишились своих гаражей из-за строительства театра оперы и балета, получат компенсацию от местной власти. Об этом было заявлено на встрече пермяков с представителями краевого правительства. Видеозапись встречи есть в распоряжении «URA.RU».

«Собственникам гаражей, которые уже снесли, подрядчик все компенсирует. По рыночной стоимости. Мы возьмем этот вопрос на контроль. На следующей неделе обозначим точные сроки выплат», — сказала на встрече первый замминистра имущественных отношений края Лариса Ведерникова. При этом она подчеркнула, что нет «юридических оснований компенсировать горожанам потерю имущества». Расходы должен взять на себя подрядчик «по своей доброй воле». Однако владельцы снесенных гаражей подчеркивают, что им не представили гарантий получения выплат. Во встрече с пермяками также принял участие и глава управления капстроительства (УКС) Дмитрий Левинский.

Снос гаражей в центре Перми начался весной. На их месте краевые власти намерены построить новую сцену для театра оперы и балета. Собственники недвижимости обратились в полицию, прокуратуру и написали заявление в суд. Надзорный орган подтвердил: земля, на которой находятся строения, передана краевому минстрою с нарушениями. Судебное заседание состоится 25 сентября.