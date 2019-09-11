Стратегия сдерживания России и Китая в Арктике останется в США даже после отставки советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Он был одним из тех, кто выступал с подобной идеей. Опрошенные «URA.RU» эксперты считают, что Америка будет и дальше усиливать давление в регионе.
Старший научный сотрудник института международных отношений РАН Виктория Журавлева считает, что высказывания Болтона просто отражали позицию по внешней политике США. «Америка сейчас действительно расширяет свою активность во многих регионах, в том числе и в Арктике», — сообщила она.
Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак также считает, что отставка Болтона не повлияет на политику США в Акртике. «Советник — это человек, который не связан с вашингтонской бюрократией. У него свой штат сотрудников, которые готовят ему аналитические материалы. Он должен ретранслировать главе Белого дома взгляд со стороны», — отметил эксперт.
По мнению политолога Дмитрия Абзалова, Болтон не та фигура, от которой зависит расширение влияния США в Арктике. Ранее эксперт в разговоре с агентством отмечал, что Америка может усилить давление в Арктическом регионе, в который в том числе входит Ямал. На это может повлиять глава Пентагона Ричард Спенсер.
Ямал является единственным арктическим субъектом из регионов УрФО. Правительство страны в последние годы уделяет Арктике особое внимание.