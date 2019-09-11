Каждый пятый россиянин недоволен своей работой

Россиян не устраивает сидячая работа
Более 20% россиян не удовлетворены условиями работы. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Респондентами стали 1600 человек в возрасте от 18 лет.
«Удовлетворены своей нынешней работой в той или иной степени 79% трудящихся — с 2012 года это значение не опускалось ниже 71%», — указано в результатах исследования. В основном недовольные работники жалуются не на строгое начальство или недостаточные зарплаты, а на сидячий образ жизни. Так, исходя из результатов исследования, 14% опрошенных не отказались бы от физической разминки в рабочее время, а 12% хотели бы иметь возможность сделать паузу в течение рабочего дня.
Ранее более 80% россиян признавались, что их не устраивает уровень заработной платы, пишет «Национальная Служба Новостей»