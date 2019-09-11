Поклонская прокомментировала слухи о связи с сектой екатеринбургских царебожников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не имеет отношения к секте царебожников в Екатеринбурге. Саму историю она назвала выдуманной.
«Знаете, вот … это то, что надо было обязательно придумать, потому что это некая история, за которую можно зацепиться. <…> А, да она же у нас верующая! А почему бы ей не быть сектанткой», — пояснила она РИА «Новости». По словам Натальи Поклонской, её дочь шутит над слухами о секте.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Поклонская под влиянием нового мужа порвала с сектой царебожников в Екатеринбурге. В секту она попала благодаря своему предыдущему супругу.
Секта царебожников считает, что царь Николай II был мессией и погиб за веру, принеся искупительную жертву. Поскольку по христианским канонам существует один мессия — Иисус, сектанты нарушают главный постулат своей религии.