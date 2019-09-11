На Урале митингуют против запаха свинарника на улицах

Митинг против запаха, который идет от свинокомплекса, намерены провести жители города Полевского 11 сентября. Призывы собраться у Дворца спорта распространяются в соцсетях.
«Люди устали ждать выполнения обещаний руководства свинокомплекса устранить зловоние, шлейф которого уже постоянно накрывает даже Зелёный Бор (микрорайон Полевского — прим. ред.)», — говорится в сообщениях.
В сообщении уточняется, что Роспотребнадзор, Росприроднадзор и прокуратура после проверки обязали руководство свинокомплекса разработать проект организации санитарно-защитной зоны. «Однако такого проекта нет до сих пор. Очень тяжело стало жить в городе. На улицу невозможно выйти, жуткий запах и в квартире, приходится закрывать окна», — жалуются жители.
Глава Полевского Константин Поспелов считает, что проблема есть, но с методами протеста он не согласен: «Так жители выражают свое недовольство, но надо действовать другими методами. Я ищу решение. Мы уже добились того, что запаха стало меньше. Вижу два варианта. Во-первых, руководство предприятия может разработать меры, чтобы запаха не было. Или же в будущем можно подумать о переносе площадки комплекса».