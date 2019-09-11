Федеральные эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» признали, что в Кургане дороге хуже, чем в соседних регионах. Чиновники оправдались тем, что подрядчики не успевают ремонтировать небольшие улицы из-за масштабных работ на магистральных улицах, передает корреспондент «URA.RU».
Эксперт проекта ОНФ Дмитрий Цопов после осмотра курганских дорог констатировал, что выглядят они хуже, чем в соседних регионах. «Очень сильно изношено дорожное покрытие, предстоит очень большой объем работ», — оценил эксперт. Он добавил, что в других регионах нацпроект «Доступные и безопасные дороги» начал реализовываться раньше, поэтому ситуация там лучше. «Надо смотреть, как в следующие года пойдет работа», — добавил Цопов.
Директор департамента развития городского хозяйства курганской мэрии Вадим Лютиков во время объезда проблемных участков пожаловался, что подрядчики не успевают выполнять ремонты. «Сегодня у нас очень большой объем работ, не хватает человеческих и технических ресурсов», — отметил Лютиков. Он заявил, что проблемные участки отремонтируют до наступления холодов. На аварийных участках также пообещали выставить знаки ограничения скорости.
В ходе рейда осмотрены участки на ул. Кирова, Радионова, Калинина. Были выявлены недостатки не только качества асфальта, но и дорожной разметки.