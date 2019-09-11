10 сентября 2019
09 сентября 2019

Курганские улицы некому ремонтировать. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд с дорожной инспекцией ОНФ по карте убитых дорог. Курган, ул радионова
Активисты ОНФ провели рейд по курганским дорогамФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Федеральные эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» признали, что в Кургане дороге хуже, чем в соседних регионах. Чиновники оправдались тем, что подрядчики не успевают ремонтировать небольшие улицы из-за масштабных работ на магистральных улицах, передает корреспондент «URA.RU».

Эксперт проекта ОНФ Дмитрий Цопов после осмотра курганских дорог констатировал, что выглядят они хуже, чем в соседних регионах. «Очень сильно изношено дорожное покрытие, предстоит очень большой объем работ», — оценил эксперт. Он добавил, что в других регионах нацпроект «Доступные и безопасные дороги» начал реализовываться раньше, поэтому ситуация там лучше. «Надо смотреть, как в следующие года пойдет работа», — добавил Цопов.

Рейд с дорожной инспекцией ОНФ по карте убитых дорог. Курган
Вадиму Лютикову пришлось отвечать на неудобные вопросы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента развития городского хозяйства курганской мэрии Вадим Лютиков во время объезда проблемных участков пожаловался, что подрядчики не успевают выполнять ремонты. «Сегодня у нас очень большой объем работ, не хватает человеческих и технических ресурсов», — отметил Лютиков. Он заявил, что проблемные участки отремонтируют до наступления холодов. На аварийных участках также пообещали выставить знаки ограничения скорости.

Рейд с дорожной инспекцией ОНФ по карте убитых дорог. Курган
На ул. Калинина дороги к новостройкам нет вовсе
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ходе рейда осмотрены участки на ул. Кирова, Радионова, Калинина. Были выявлены недостатки не только качества асфальта, но и дорожной разметки.

Рейд с дорожной инспекцией ОНФ по карте убитых дорог. Курган
Улицу Кирова требует отремонтировать прокуратура
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Рейд с дорожной инспекцией ОНФ по карте убитых дорог. Курган
Дорожная разметка тоже сделана с нарушениями
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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