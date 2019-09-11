Близкая к губернатору семья взяла под контроль район Челябинска

Борис (слева) и Михаил Видгофы вернули контроль над Тракторозаводским районом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнесмен Борис Видгоф и его сын депутат Заксобрания области Михаил Видгоф становятся полноправными кураторами Тракторозаводского района Челябинска. На заседании местного отделения «Единой России» было решено, что их человек возглавит совет депутатов, также они получили квоту в четыре депутата гордумы, сообщили «URA.RU» в партии.

Спикером райсовета станет Владимир Горбунов. Он является человеком Видгофов, чья семья близка к губернатору Алексею Текслеру. Горбунов возглавлял администрацию района с 2005 по 2014 годы. Депутатами гордумы по квоте Видгофов станут Кирилл Ветхов, Виген Мхитарян, Валерий Кременевский и Юлия Синицына.

Девять мандатов из 25-ти выиграли «молодогвардейцы» депутата Госдумы Владимира Бурматова. За такой успех они получили три мандата в гордуме от Тракторозаводского района. Их получат Александр Беленков, Евгений Комиссаров и Эльнара Габайдулина.

Таким образом, меняется весь состав представителей Тракторозаводского района в гордуме. Решение политсовета будет окончательно утверждено в пятницу на конференции местного отделения «Единой России».