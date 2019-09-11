В избиркоме раскрыли окончательный список депутатов городской думы Кургана

Окончательный список депутатов Курганской гордумы городской избирком озвучил на заседании 11 сентября. Об этом «URA.RU» рассказал один из участников заседания.
От «Единой России», как и предполагало «URA.RU», в городской парламент прошли действующий депутат Наталья Семина, а также директор ООО «Альфа-мед» Андрей Кацай, председатель ассоциации представителей курганского ТОС Елена Якушева, генеральный директор ООО «Глобал-Сервис плюс» Роман Кайгородов и председатель правления банка «Курган» Алексей Лушников. Депутат прошлого созыва Сергей Сухарев, которому прочили место в новом составе думы, после окончательного подведения итогов остался без мандата.
От КПРФ в гордуму войдут действующий депутат Яков Сидоров, первый секретарь обкома ЛКСМ Максим Пивоваров, руководитель регионального отделения КПРФ Виктор Зырянов и специалист областного отделения партии Артур Пущин. «Справедливую Россию» в городском парламенте, как и предполагалось, представят действующий депутат Владимир Лузин и директор ООО «Еврооптик-Курган» Валерий Державин, а ЛДПР — старший менеджер по продажам нефтепродуктов Антон Рудаков и заведующая отделением онкодиспансера Юлия Верходлиб. Пивоваров станет самым молодым депутатом гордумы Кургана — в настоящий момент ему всего 22 года.
По одномандатным округам, как сообщалось ранее, в городской парламент прошел только один представитель оппозиции — коммунистка Наталья Воробьева. Остальные 12 мандатов достались единороссам Олегу и Игорю Прозоровым, Сергею Руденко, Артему Исламову, Татьяне Хильчук, Роману Сергеечеву, Сергею Бардину, Ивану Портнову, Александру Маклыгину, Анастасии Романович, Любови Силантьевой и Людмиле Алешковой.
Таким образом, «Единую Россию» в гордуме будут представлять 17 депутатов, КПРФ — пять депутатов, ЛДПР и «Справедливую Россию» — по два депутата. В прошлом созыве из 25 депутатов лишь четверо не входили в «Единую Россию».