Гордума Кургана сменилась на три четверти. Избралась команда Шумкова?

Врио спикера Игорь Прозоров (справа) показал самый высокий результат — 43,46% Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в городскую думу Кургана 2019

Курганская городская дума после выборов 8 сентября обновилась на 73%. Из старого состава в нее вошло всего семеро из 25 депутатов. При этом «Единой России» удалось сохранить за собой большинство, которое гарантирует партии принятие важных решений. Эксперты уверены, что глава региона Вадим Шумков сумел обновить команду в гордуме и в то же время сохранить контроль в ней.

Подсчет голосов по партийным спискам продолжается, однако конфигурация курганской думы в целом понятна. Среди депутатов с опытом — шестеро единороссов: Олег и Игорь Прозоровы, Артем Исламов, Сергей Руденко, Сергей Сухарев и Наталья Семина. Роман Сергеечев также имеет опыт работы депутатом — прежде, чем уйти в главы департамента развития городского хозяйства курганской мэрии, он два года провел в гордуме.

Сергей Руденко и Наталья Семина сохранили мандаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Остальные две трети будущей фракции «ЕР» — новички в политике, но они прошли тщательный отбор во время праймериз и были приняты в «команду Шумкова». Это одномандатники: руководитель пресс-службы АО «НПО „Курганприбор“ Татьяна Хильчук, предприниматели Сергей Бардин и Иван Портнов. Также на одномандатных округах соперников победили заместитель гендиректора АО „НПО ‚Курганприбор‘ Александр Маклыгин, директор по развитию Анастасия Романович, директора школ Любовь Силантьева и Людмила Алешкова.

Судя по предварительным подсчетам, к ним присоединятся лидеры списков по округам, где партия набрала больше всего процентов. Кроме уже упомянутых депутатов с опытом Семиной и Сухарева, это директор ООО «Альфа-мед» Андрей Кацай, председатель ассоциации представителей курганского ТОС Елена Якушева, генеральный директор ООО «Глобал-Сервис плюс» Роман Кайгородов и председатель правления банка «Курган» Алексей Лушников.

Татьяна Хильчук впервые займет кресло депутата Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Большинство депутатов, которые победили на выборах в городскую думу, были поддержаны „Единой Россией“. Это люди, которые будут поддерживать главу региона [избранного накануне Вадима Шумкова]», — прокомментировал спикер областной думы Дмитрий Фролов.

«Я думаю, что и председатель гордумы будет избран из числа единороссов. Так что цели достигнуты, команда Шумкова прошла несмотря на сложности», — отметил социолог Сергей Ширяев. Он добавил, что на всех участках была серьезная борьба: «Больше простых выборов не будет».

Сохранит ли Игорь Прозоров пост спикера в думе нового состава — пока неизвестно. «Он самая яркая кандидатура, но задумывается о выборах в областную думу. Не исключен вариант, что он откажется от поста с перспективой на политический рост», — предположил источник, знакомый ситуацией. Сам Игорь Прозоров не захотел анонсировать свои планы, отметив, что думать об этом рано.

В то же время число кандидатов от оппозиции, которые прошли в думу, выросло. Если в прошлом созыве из 25 депутатов лишь четверо не входили в «Единую Россию», то в новом — из 26 депутатов 18 единороссов.

Алексей Лушников — тоже новое лицо в курганской политике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самую многочисленную из оппозиционных фракций сформируют коммунисты. По предварительным подсчетам, к победившей на одномандатном округе руководителю областного диабетического общества Наталье Воробьевой примкнут первый секретарь обкома ЛКСМ Максим Пивоваров, руководитель регионального отделения КПРФ Виктор Зырянов и менеджер по продажам ООО «Свит Стар Групп» Андрей Безукладников.

Во фракцию «Справедливой России» кроме депутата со стажем Владимира Лузина может войти директор ООО «Еврооптик-Курган» Валерий Державин. ЛДПР, судя по всему, будут также представлять двое депутатов — старший менеджер по продажам нефтепродуктов Антон Рудаков и директор ЧОО «Страж» Евгений Климов.

«Это люди не со стороны несмотря на то, что они выдвинуты от оппозиционных партий. Это люди адекватные, грамотные. Они заинтересованы в развитии Кургана и будут работать именно в этом русле», — выразил надежду Дмитрий Фролов, что и оппозиционеры будут поддерживать предложения по улучшению Кургана.

Окончательный список депутатов курганской городской думы, как ожидается, будет объявлен во вторник, 10 сентября, после подсчета набранных голосов.