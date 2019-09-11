«Советско-калининская группа» усилила влияние в челябинской власти

Близкая к Александру Аристову (на фото) группа усилила контроль над Калининским районом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Влиятельная в Челябинске «советско-калининская группа», лидерами которой называют олигарха Александра Аристова и депутата гордумы Виталия Рыльских, укрепила свое положение. На заседании местного политсовета «Единой России», она получила большинство мест в городской Думе от Калининского района и кресло председателя райсовета.

Спикером станет Вячеслав Некрасов (основатель магазинов «Царская охота»). В гордуме «советско-калининскую группу» будут представлять Владимир Бодров, Денис Лапотышкин, Александр Спицын и Максим Зубков. Компанию им составят Александр Галкин, представитель «молодогвардейцев» депутата Госдумы Владимира Бурматова, а также Олег Маханьков и Евгений Свеженцев, которых называют креатурой врио мэра Натальи Котовой.

Рассматривалась кандидатура первого зампреда регионального исполкома «ЕР» Дамира Утарбекова. Однако начальство поручило ему сосредоточиться на партийной работе.

Теперь решение политсовета единороссы должны утвердить на местной конференции в пятницу.