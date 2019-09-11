В уральском регионе объявили штормовое предупреждение

В трех районах Ямала ожидается сильный ветер, мокрый снег и дождь
В трех районах Ямала объявили штормовое предупреждение. Непогода ожидается 12 сентября, следует из данных Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В Пуровском, Красноселькупском и по югу Тазовского районов порывы ветра составят 14-19 м/с», — сообщили в управлении. Там уточнили, что в округе также ожидаются небольшие осадки: мокрый снег и дождь.
Мэрия Тазовского района поспешила предупредить горожан о надвигающейся непогоде. «Напоминаем, что во время неблагоприятных погодных условий следует быть внимательными на улицах. Движение на воде ограничено и опасно для жизни. Советуем перенести запланированное путешествие на более благополучный для поездки день», — говорится в сообщении на сайте горадминистрации.