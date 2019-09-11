10 сентября 2019
09 сентября 2019

В уральском регионе объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Нижневартовск, зонт, непогода, плохая погода
В трех районах Ямала ожидается сильный ветер, мокрый снег и дождьФото: Александр Елизаров © URA.RU

В трех районах Ямала объявили штормовое предупреждение. Непогода ожидается 12 сентября, следует из данных Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В Пуровском, Красноселькупском и по югу Тазовского районов порывы ветра составят 14-19 м/с», — сообщили в управлении. Там уточнили, что в округе также ожидаются небольшие осадки: мокрый снег и дождь.

Мэрия Тазовского района поспешила предупредить горожан о надвигающейся непогоде. «Напоминаем, что во время неблагоприятных погодных условий следует быть внимательными на улицах. Движение на воде ограничено и опасно для жизни. Советуем перенести запланированное путешествие на более благополучный для поездки день», — говорится в сообщении на сайте горадминистрации.

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