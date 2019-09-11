10 сентября 2019
09 сентября 2019

Самый авторитетный челябинский депутат вернулся в руководство Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация и ТИК Советского района Челябинск, рыльских виталий, шубина елена
Виталий Рыльских войдет в гордуму Челябинска нового созываФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Считающийся самым авторитетным челябинским депутатом Виталий Рыльских вновь войдет в гордуму, где он возглавляет комиссию по этике. Как сообщили «URA.RU» в «Единой России», на заседании политсовета партии в Советском районе решено, что эту территорию вместе с ним на городском уровне будут представлять первый вице-спикер Думы Сергей Овчинников, Виталий Паутов, Максим Зайцев, Максим Калинин, Александр Назаров и Светлана Боярская.

Шестеро из них — единороссы. Боярская — представитель «Справедливой России». Зайцев, Калинин и Назаров ранее не были в гордуме. Спикером Советского райсовета останется Алексей Локоцков.

Решение политсовета теперь предстоит утвердить на конференции местного отделения партии. Она пройдет 12 сентября.

На выборах 8 сентября челябинцы избрали депутатов всех семи райсоветов. Каждому из них предстоит определить по семь человек, которые сформируют гордуму.

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© Служба новостей «URA.RU»
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