Познер отказался считать событием речь Дудя о «беспределе»

Российский телеведущий Владимир Познер не считает резкое выступление блогера и журналиста Юрия Дудя в ходе вручения премии журнала GQ событием для страны. Об этом он заявил сегодня «URA.RU».
«По-видимому, нет важных тем в стране, и вот мы ищем что-нибудь рыбненькое. Человек выступил. А что обсуждать: нравится, не нравится? Это вообще что — событие, что Дудь выступил? Выступил и выступил. Ну и очень хорошо», — заявил «URA.RU» Познер.
Накануне Юрий Дудь, получивший премию «Человек года» журнала GQ в категории «Лицо с экрана», со сцены Московской государственной консерватории имени Чайковского обратился к гостям церемонии, попросив их не молчать о массовых протестах и коррупции. «У меня есть просьба: когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, — я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать», — заявил Дудь. Он также признался, что не понимает, «почему нужно встречать беспредел молчанием, а не встречать его лицом к лицу».
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает непрофессиональным проецировать оценки, звучавшие на церемонии вручения премии журнала GQ, на общие настроения в обществе.