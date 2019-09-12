На Урале с молотка пускают головной офис банка, основанного соратником Росселя

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) стартовала распродажа имущества обанкроченного «Тагилбанка». 11 сентября на сайте реестра сведений о банкротстве было опубликовано сразу 53 лота. Среди них — главный офис кредитной организации на улице Ломоносова, 2а.
В карточке торгов говорится, что начальная цена здания — 304,8 млн рублей. За эту сумму новый собственник получит десять этажей офисов общей площадью 8,6 тысячи «квадратов», а также земельный участок площадью 6,7 тысячи кв. метров. «Дата начала торгов 14 октября 2019 года», — сообщается на портале.
Также на продажу выставлены другие объекты недвижимости, автомобили, банкоматы, сортировщики банкнот и офисная мебель. За 48,5 тысячи рублей с молотка может уйти право на изобразительный товарный знак «Тагилбанка». Заявки на участие в аукционах принимаются до 9 октября.
«Тагилбанк» был основан 25 ноября 1991 года. Один из его совладельцев, Алексей Чеканов, считается давним другом сенатора Эдуарда Росселя. В июле 2018-го ЦБ отозвал у банка лицензию, а затем через арбитражный суд добился банкротства организации.