В России резко упали цены на iPhone

Старые модели iPhone подешевели после презентации новых устройств Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Компания Apple снизила цены на смартфоны предыдущих поколений после презентации iPhone 11. В частности, подешевели прошлогодний iPhone XR, а также iPhone 8 и 8 Plus.

До прошедшей накануне презентации нового устройства «восьмой» iPhone стоил в среднем 53 тысячи рублей. Версию Plus можно было купить за 61 тысячу рублей. Сейчас цены на оба смартфона упали на 13-15 тысяч рублей — до 40 тысяч за iPhone 8 и 45 тысяч за iPhone 8 Plus. Модель iPhone XR, которая раньше обошлась бы в 65 тысяч рублей, сейчас продается за 50 тысяч.

Презентация iPhone 11 состоялась накануне в штаб-квартире Apple, напоминает VSE42.Ru. Помимо стандартной версии нового смартфона, компания выпустила версии Pro и Pro Max. Последняя, как передает «Пятый канал», будет стоить 132 тысячи рублей.