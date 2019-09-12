Новый российский пистолет прошел войсковые испытания

«Удав» призван заменить пистолет Макарова Фото: скриншот видео ТК «Звезда»

Пистолет «Удав», разработанный Центральным НИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех», прошел войсковые испытания.

«Пистолет „Удав“ успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию», — сообщил источник РИА «Новости» в оборонно-промышленном комплексе.

Впервые «Удав» был представлен в 2016 году. Через два года он прошел госиспытания и был рекомендован к принятию на вооружение. В апреле индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов заявлял, что пистолет готов к серийному производству.

«Удав» весит 780 граммов без патронов, дальность его стрельбы составляет 100 метров, пистолет может использоваться при температуре от -50 до +70 градусов, отмечает агентство Nation News. Предполагается, что «Удав» будет производиться для войск, спецподразделений и гражданского рынка.