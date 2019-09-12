Москалькова оценила возможность перехода на четырехдневку

Москалькова считает нереальным переход на сокращенную рабочую неделю Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что внедрить сокращение рабочей недели в России до четырех дней маловероятно без специальных исследований.

«Я не уверена, что идея может быть внедрена сегодня без специальных исследований», — сказала Москалькова РИА «Новости». Также уполномоченный по правам человека, отвечая на вопрос журналистов, не приведёт ли эта мера к более интенсивному труду, заявила, что для внедрения идеи надо проводить мониторинговые исследования.

Предложение о переходе на рабочую четырехдневку обсудить в скором времени планируют в Госдуме. По итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями могут подготовить соответствующие законопроекты. О этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что четырехдневную трудовую неделю можно установить для ряда профессий, но этот переход не должен повлечь за собой снижение зарплаты, передает «Национальная служба новостей». Свое мнение на площадке Восточного экономического форума высказал и министр промышленности Денис Мантуров. По его мнению, переход на «четырехдневку» осложнит достижение целевых показателей промышленности, передает телеканал 360. Недовольны идеей сокращения и свыше 70% работодатели. Они уверены, что так их вынудят к снижению заработной платы и расширению штата.