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10 сентября 2019
09 сентября 2019

Против экс-главы службы судебных приставов Пермского края возбуждены новые уголовные дела

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по избранию меры пресечения главному судебному приставу Пермского края Кожевникову Игорю в Дзержинском районном суде. Пермь, скамья подсудимых, кожевников игорь
Игорь Кожевников был задержан 24 июляФото: Сергей Шадрин © URA.RU

В отношении бывшего главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова возбуждены новые уголовные дела. Такая информация прозвучала сегодня во время заседания суда, сообщает корреспондент «URA.RU».

10 сентября в отношении Кожевникова возбуждено семь новых уголовных дел по фактам получения взяток. Об этом сообщила старший следователь 3-го отдела СУ СК России по Пермскому краю Марина Яборова при рассмотрении ходатайства о продлении ареста. Всего в отношении Кожевникова сейчас возбуждено девять уголовных дел.

Игорь Кожевников был задержан 24 июля сотрудниками регионального управления СКР. Его подозревают в получении двух взяток на общую сумму более миллиона рублей.

Следствие ходатайствовало в суде об аресте главного пристава Прикамья. Тогда же стало известно, что ущерб по уголовному делу пермских приставов может превысить несколько сотен миллионов рублей. Кожевников своей вины не признал и просил поместить его под домашний арест, однако суд заключил подозреваемого под стражу.

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