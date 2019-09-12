Против экс-главы службы судебных приставов Пермского края возбуждены новые уголовные дела

В отношении бывшего главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова возбуждены новые уголовные дела. Такая информация прозвучала сегодня во время заседания суда, сообщает корреспондент «URA.RU».
10 сентября в отношении Кожевникова возбуждено семь новых уголовных дел по фактам получения взяток. Об этом сообщила старший следователь 3-го отдела СУ СК России по Пермскому краю Марина Яборова при рассмотрении ходатайства о продлении ареста. Всего в отношении Кожевникова сейчас возбуждено девять уголовных дел.
Игорь Кожевников был задержан 24 июля сотрудниками регионального управления СКР. Его подозревают в получении двух взяток на общую сумму более миллиона рублей.
Следствие ходатайствовало в суде об аресте главного пристава Прикамья. Тогда же стало известно, что ущерб по уголовному делу пермских приставов может превысить несколько сотен миллионов рублей. Кожевников своей вины не признал и просил поместить его под домашний арест, однако суд заключил подозреваемого под стражу.