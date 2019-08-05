Главный пристав Прикамья изменил мнение о своем аресте

Главный судебный пристав Пермского края Игорь Кожевников не стал обжаловать свой арест. Об этом «URA.RU» сообщили в Дзержинском районном суде Перми.
«Материалов на обжалование ареста Кожевникова в суд не поступало и не поступит, вышел срок подачи апелляции», — пояснили «URA.RU» в уголовной канцелярии суда. И Кожевников, и прокурор в течение трех суток с момента принятия решения об аресте имели право подать апелляцию на вынесенное судом решение об избрании меры пресечения, но данным правом не воспользовались.
В момент ареста Кожевников не признавал свою вину и не был согласен с ходатайством следствия о заключении его под стражу. Пристав просил поместить его под домашний арест.
Ранее «URA.RU» рассказывало, что 24 июля сотрудники регионального следственного комитета задержали Кожевникова и предъявили ему обвинение в получении двух взяток на сумму более миллиона рублей. 26 июля следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте главного пристава Прикамья. Тогда же стало известно, что ущерб по уголовному делу «пермских приставов» может превысить несколько сотен миллионов рублей.