Полпредство: скандалов с хирургами в Нижнем Тагиле можно было избежать

Скандалы с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле можно было предотвратить. Как рассказал «URA.RU» источник в полпредстве президента по УрФО, свердловских чиновников о потенциально взрывоопасной ситуации предупреждали еще весной, когда заявления врачей на увольнение стали приобретать массовый характер.
С мая по августа в двух больницах Нижнего Тагила из-за большой нагрузки уволились все хирурги. После того как скандал дошел до Кремля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отозвал из отпуска регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова и объявил ему выговор, а в тагильских больницах была назначена финансовая проверка.
«Мы старались обратить внимание свердловских чиновников на ситуацию, объяснив, что она накаляется. Само наше включение должно было подчеркнуть всю важность происходящего. Но нас заверили, что меры принимаются и с врачами уже поговорили. Как поговорили — мы потом с вами увидели», — объяснил представитель полпредства.
В пресс-службе уральского полпредства подтвердили, что «обращали внимание свердловской власти на ситуацию, но документально это не оформлялось». На последнем заседании временной рабочей группы при полпредстве, свердловским чиновникам снова досталось: представитель Минздрава РФ Ирина Купеева попеняла на недостаточные меры социальной поддержки для медицинских работников и низкую обеспеченность врачебными кадрами в Свердловской области (75-е рейтинговое место среди всех субъектов РФ).