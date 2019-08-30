Массовые отставки хирургов рушат карьеры топов минздрава и депутата ГД

Заявление врачей ГКБ №1 о переработках и низких зарплатах стало основанием для властей признать проблему всей отрасли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

ГКБ №1 Нижнего Тагила, откуда собирались увольняться все хирурги до одного, лихорадит. Ее проверяет областное начальство, сюда нагрянула комиссия Минздрава РФ, кабинеты осаждают репортеры федеральных телеканалов. Журналист «URA.RU» приехал в мятежную больницу, чтобы понять, что на самом деле происходит в тот момент, когда власти заявляют: хирурги отозвали заявления, конфликт улажен.

Со стороны может показаться, что ГКБ №1 Нижнего Тагила живет обычной жизнью: по коридорам гуляют больные на костылях, вахтер дядя Саша на входе заставляет посетителей, пришедших навестить родных, надеть бахилы. Но сотрудники учреждения озабочены — что будет дальше? «Проверяющие из Москвы уже здесь», — шепчутся медики.

«Главный герой» скандала — завотделением хирургии ГКБ №1 Юрий Изотеев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К нам выходит «герой скандала» — заведующий хирургическим отделением больницы Юрий Изотеев, который вместе с пятью коллегами-хирургами неделю назад решил уволиться. Хирург подтверждает появившуюся накануне информацию о том, что он и подчиненные отозвали свои заявления. Они сделали это после встречи с губернатором Евгением Куйвашевым, который услышал врачей и пообещал принять меры, указанные в их требованиях (врачи жаловались на высокую нагрузку и несоразмерную оплату труда).

«Слово губернатора весомое, — объясняет хирург, почему он поверил обещаниям. — И слово министра здравоохранения. Мы еще верим людям, тем более что это лицо реальной власти. Мы ведь не частная контора, это государственное учреждение здравоохранения. Надеемся, что ситуация выправится».

«Врачи ночуют на работе»

По нашей просьбе Изотеев проводит небольшую экскурсию по своему отделению. В коридоре к нему то и дело подходят пациенты: мужчина жалуется на свои раны, женщина советуется о дальнейшем лечении. Хирург показывает свой небольшой кабинет и такую же скромную ординаторскую, в которой даже цветной телевизор — 90-х годов. Врач рассказывает, что заставило его и коллег написать заявления об увольнении.

Александр Ганжа — хирург с 34-летним стажем. В ГКБ №1 работает четыре года, до этого несколько лет работал в Верхней Салде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оказывается, зарплата врача хирурга в отделении — 22-24 тысячи рублей. «Итого 180 рублей в час, таксист больше получает!» — говорит Изотеев. Впрочем, подчеркивает завотделением, причиной «демарша» врачей стал не столько вопрос денег, а нагрузка на хирургов, резко возросшая после закрытия хирургического отделения в Демидовской больнице и перенаправления пациентов центральных микрорайонов Нижнего Тагила в две оставшихся клиники — ГКБ №1 и №4.

«На 40-коечное отделение с учетом норматива 12 человек на одного хирурга здесь должно быть четыре хирургических ставки, — объясняет коллега Изотеева, хирург Александр Ганжа. — На дежурства должно выделяться другое штатное расписание, как и на работу в приемном покое, который обслуживает поступающих больных. Для нормальной работы здесь должно быть не менее девяти ставок, а работает фактически четыре человека, и то не постоянно: есть отпуска, больничные. Еще хирурги „затыкают“ места в других отделениях — в гнойной хирургии, где не хватает работников. Кто-то уезжает на учебу или в отпуск, в результате здесь остается, как правило, три врача: два ординатора и один заведующий. При стопроцентной заполненности отделения они обслуживают по 25-30 человек каждый — более чем в два раза больше норматива».

«Мы не шантажисты»

Врачи рассказывают, что при такой нагрузке, чтобы хоть что-то заработать и прокормить семьи, им приходится после дневных смен оставаться на ночные дежурства, а на следующий день вновь работать. «У них даже личной жизни нет — они все время на работе, днем и ночью, в какое время ни приди, — говорит пенсионерка Галина Южакова. Ее муж лежит в хирургии. — Так же работают и нянечки, и сестры, посмотрите, какой порядок в отделении, как они ухаживают за больными! Им платить надо, и зарплата должна быть достойная».

Особенно врачей задели слова, прозвучавшие из уст депутата Госдумы из Тагила Алексея Балыбердина, обвинившего хирургов в саботаже и шантаже. «Медики работают на износ. Этот вопрос никогда не поднимался: считалась еще с советских времен, с послевоенных, что это обычное дело. Но так не должно быть. Врачи — такие же люди, как и все остальные, они так же устают, делают ошибки, и хотелось бы, чтобы они были защищены и материально, и морально», — говорит Юрий Изотеев.

Этот вопрос волнует докторов больше всего, ведь врачебные ошибки грозят в лучшем случае штрафными санкциями от ТФОМС (фонда медицинского страхования), в худшем — уголовной ответственностью в случае ЧП.

Неприступная комиссия

В СМИ уже звучала информация, что главный врач ГКБ №1 Олег Николаев, никак не решавший проблемы врачей, отстранен от работы на время проверок — вместе с главврачом Демидовской больницы (первой «горячей точки» в Нижнем Тагиле) Сергеем Овсянниковым. Однако, как удалось выяснить «URA.RU», Николаев сейчас находится на рабочем месте — чтобы отвечать на вопросы, которые задают ему члены комиссий из федерального и регионального минздрава.

Пресс-секретарь больницы Алена Усатова делала все, что не подпустить журналистов «URA.RU», а также репортеров «Вестей» и ОТР к проверяющим из министерств: звала осмотреть свежий ремонт в отделении гинекологии, выпроваживала из здания на время сончаса и даже загораживала собой проход в административное крыло. Но «URA.RU» удалось получить комментарий одного из ревизоров.

«Какие могут быть выводы, когда мы только собираем документы? — заявила агентству и. о. замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Прямоносова. — Мы ничего не скрываем, но говорить что-то огульно или то, что мы только что прочитали, неправильно: через полчаса мы увидим другой документ, и там все будет с точностью до наоборот».

По словам замминистра, свои выводы по ситуации в ГКБ №1 Нижнего Тагила министерские комиссии озвучат через две недели.