Казаки хотят сделать турнир ежегодным и международным Фото: скриншот с канала Анатолия Потанина на YouTube

В деревне Маркова Свердловской области, где живет всего 82 человека, прошли необычные состязания — «Всемирный турнир палачей».

«Там нет театров и цирка, и ночных клубов тоже, но марковчане не унывают, живут красиво», — сообщил казак Анатолий Потанин. Казаками станицы Марковская командует брат Анатолия Виктор. Он — организатор военно-исторического клуба «Мурза Хасан», который устраивает казачьи фестивали, самый известный — «Гляден-гора», который в этом году прошел уже в 26 раз. Но «турнир палачей» может перебить его славу: ролик с «отрубанием голов» быстро набирает просмотры в Сети.

«Смерть от палача — самая легкая, — объяснил „URA.RU“ Потанин. — Для осужденного это был самый привлекательный вариант: человек умирал мгновенно, ничего не чувствуя. Некоторые платили за это деньги. А если сжигать на костре или вешать — представляете, как это больно и медленно?»

Не все уральские казаки поддержали забаву марковцев. «Это бред! В Уральском казачьем войске все в шоке! — заявил „URA.RU“ атаман станицы Горный Щит Олег Сененко. — Ни о каких палачах в казачестве речи быть не может: казаки были воины Бога!»

Организаторы объясняют, что турнир носит шуточный характер. «Это пародия на казарву, где шашками рубят бутылки (как бы срубают голову одним махом) — поясняет Потанин. — Если уж запрещать, то и казарву, и фехтование, и стрельбу из лука. Мы же рубим не головы, а тыквы!» Турнир намерены проводить ежегодно.