Разработку новейшей российской ракеты первым анонсировал президент Владимир Путин Фото: официальный сайт Министерства обороны РФ

Американцы занимаются дезинформацией, сообщая о провальных испытаниях российской крылатой ракеты «Буревестник». Такое мнение «URA.RU» высказал глава Центра изучения проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин. По его словам, неудачи в момент тестирования новейшего вооружения — нормальное явление.

«Думаю, что речь идет о намеренных вбросах в информационное пространство. Следует понимать, что неудачи в ходе испытаний оружия, основанного на новых технологиях и новых физических принципах, неизбежны», — пояснил эксперт. Жилин подчеркнул, что идет процесс создания и настройки «Буревестника»: «Американцы слишком рано хоронят нашу ракету».

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетом американских разведслужб, сообщил о том, что Россия проводила испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз, все пуски завершились авариями. По данным разведки США, Россия намерена ускорить работу над проектом, чтобы новые ракеты были «готовы к войне» до 2025 года. По информации телеканала, самый продолжительный полет ракеты занял более двух минут, после чего контроль якобы был потерян и ракета рухнула.

Впервые о «Буревестнике» заявил президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. По словам главы государства, радиус действия ракеты неограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает «Буревестник» практически неуязвимым «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».