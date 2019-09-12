Разведка США: Россия провалила испытания новой ядерной ракеты

Американцы заявили, что ракеты попадут в распоряжение армии РФ в ближайшие шесть лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Взрыв на военном полигоне под Архангельском

В США сообщили о провале всех тестов русских крылатых ракет с ядерной энергоустановкой «Буревестник». При этом американская разведка сообщает, что оружие попадет в распоряжение российской армии раньше срока.

«Уже в течение ближайших шести лет разработка ракет будет завершена, а они — введены „в строй“», — передает сообщение американского телеканала CNBC « Царьград» . При этом американцы сообщают, что США в курсе ситуации вокруг испытаний «Буревестника», а российские военные якобы уже пять раз опробовали ракеты: один раз в этом году и четыре — в 2017 году. Американцы утверждают, что опыты оказались неудачными. При этом в США отметили, что самый долгий полет «Буревестника» длился две минуты, за которые ракета преодолела 35,5 километров.

Взрыв на полигоне в Северодвинске американцы также связывают с испытанием этого оружия. ЧП в Архангельской области произошло 8 августа, в результате чего погибли пять сотрудников «Росатома», напоминает RT. 29 августа немецкий журнал Spiegel заявил, что двое пострадавших погибли от лучевой болезни.

Во время взрыва произошел скачок радиации, в 16 раз превышающий норму. В Европе сообщили, что скачок после ЧП был зафиксирован на российско-норвежской границе. В свою очередь в Росгидромете заявляли, что кратковременное превышение природного радиационного фона не несет угрозы населению, напоминает «Национальная служба новостей».