Разведка США: Россия провалила испытания новой ядерной ракеты

В США сообщили о провале всех тестов русских крылатых ракет с ядерной энергоустановкой «Буревестник». При этом американская разведка сообщает, что оружие попадет в распоряжение российской армии раньше срока.
«Уже в течение ближайших шести лет разработка ракет будет завершена, а они — введены „в строй“», — передает сообщение американского телеканала CNBC «
Взрыв на полигоне в Северодвинске американцы также связывают с испытанием этого оружия. ЧП в Архангельской области произошло 8 августа, в результате чего погибли пять сотрудников «Росатома», напоминает RT. 29 августа немецкий журнал Spiegel заявил, что двое пострадавших погибли от лучевой болезни.
Во время взрыва произошел скачок радиации, в 16 раз превышающий норму. В Европе сообщили, что скачок после ЧП был зафиксирован на российско-норвежской границе. В свою очередь в Росгидромете заявляли, что кратковременное превышение природного радиационного фона не несет угрозы населению, напоминает «Национальная служба новостей».