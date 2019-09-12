Разговор губернатора Артюхова и мэра закончился заявлением об отставке

Дмитрий Артюхов отметил, что нерадивые чиновники не будут работать в администрациях округа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Приуральского района Иван Сакал уволит своего заместителя, курирующего вопросы строительства и благоустройства. Таков итог заседания Совета глав в Салехарде, которое провел губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Глава региона отметил, что чиновники, которые не справляются с поставленными задачами, работать во власти не будут.

Первым вопросом в повестке встречи стало благоустройство в муниципалитетах округа. После отчета Артюхов заметил, что в Приуральском районе самое большое число работ с отставанием от графика. Сакал уточнил, что большая часть проблем уже решена, а строители успеют все завершить до конца сентября. Глава региона отметил, что было выделено существенное финансирование. «Суметь с ним справиться, организовать строителей — это тоже задача органов власти. Не умеете этим заниматься? Значит просто в следующем году будет меньше финансирование», — рассказал Артюхов.

Позже у губернатора возникли вопросы к главе Приуральского района по сносу расселенных домов и ситуации с обманутыми дольщиками. «Я просто слушаю, что расселение, снос расселенных домов, благоустройство, обманутые дольщики. Что-то мне подсказывает, что у вас заместитель дорабатывает последнюю неделю. Давайте мы так с вами договоримся. Потому что слишком много у меня сигналов, отклонений и нарушений по Приуралью. По заместителю, Иван Иванович, я думаю вы меня услышали», — сказал губернатор, без уточнения фамилии чиновника.

На сайте администрации Приуральского района указано, что у Ивана Сакала есть пять заместителей. Тимур Толстов, который работает с 2012 года, является замглавы Приуральского района по вопросам градостроительной деятельности, жилищной политики, экологии, имущественных и земельных отношений.