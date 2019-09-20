Челябинский губернатор назначил представителя в Совет Федерации

Политологи считали Маргариту Павлову едва ли не идеальной кандидатурой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представлять исполнительную власть Челябинской области в Совете Федерации будет Маргарита Павлова — уполномоченный по правам человека в регионе. Об этом заявил 20 сентября губернатор Алексей Текслер после инаугурации.

«Определился с кандидатурой сенатора. Им станет Маргарита Николаевна Павлова. Вы ее хорошо знаете. Много лет она помогает южноуральцам, как взрослым, так и детям. Не сомневаюсь, что Маргарита Николаевна достойно представит интересы области и ее жителей в Совете Федерации», — написал глава региона в Instagram.

Павлова родилась 22 января 1979 года в селе Кичигино Увельского района Челябинской области. После школы поступила и с отличием закончила в 2000 году Челябинскую государственную академию культуры по специальности «социолог-психолог социально-культурной сферы». Замужем, воспитывает дочь Викторию и сына Максима.

Работавшая на одном из челябинских телеканалов, она стала уполномоченным по правам ребенка в 2010 году — при губернаторе Михаиле Юревиче. В 2015 году при сменившем его Борисе Дубровском Павлова стала «взрослым» омбудсменом. Оставаясь вне челябинских ФПГ, она участвовала в двух избирательных кампаниях, входя в региональные тройки лидеров «Единой России» — на выборах в Госдуму в 2011 году и на выборах в Заксобрание области в 2015 году. Но каждый раз отказывалась от депутатского мандата.

В Совфеде Павлова придет на место Ирины Гехт, которая летом вернулась в правительство Южного Урала на пост первого вице-губернатора.