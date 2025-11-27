Текслер на форуме в Екатеринбурге рассказал, как насытить муниципалитеты финансами

Текслер перечислил плюсы реорганизации районов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Реформа по преобразованию районов в округа способна помочь насытить муниципалитеты финансами, а также ускорить процесс принятия решений по вопросам граждан и сохранению кадров. Об этом на форуме «Города России» в Екатеринбурге заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Реорганизация муниципальных округов с переходом на одноуровневую систему ускоряет экономические процессы, быстроту принятия решений по вопросам жителей региона, а также решает вопрос сохранения кадров и наиважнейший вопрос имущества и земли. Реорганизация позволяет максимально насытить муниципалитеты финансовыми источниками», — отметил Текслер на форуме «Города России», передает корреспондент URA.RU.

В Челябинской области этот процесс длился с 2022 года. Первым появился Коркинский муниципальный округ, преобразованный из района. Окончательный процесс реорганизации всех 23 районов Челябинской области завершится в декабре этого года, отметил Текслер.

Главная задача перехода — снять дублирующие функции в администрациях районного и поселенческого уровней. К примеру, раньше южноуральцы с вопросами обращались в администрацию поселения, оттуда их отправляли в район, а с района спускали обратно в поселение. Сейчас этого нет и ответственные за решение того или иного вопроса понятны, говорит челябинский губернатор.

Другой вопрос — распределение финансов. Сейчас муниципальный уровень находится в конце перераспределительного механизма, и преобразование районов в округа даст возможность максимально насытить муниципалитеты финансовыми источниками.

В Челябинской области в результате преобразования 23 районов города и сельские поселения перестали быть самостоятельными муниципалитетами. Вместо них появились муниципальные округа с собраниями депутатов, что должно усилить вертикаль власти и сэкономит бюджетные деньги